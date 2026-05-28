LPI-SHL: Firmenschild beschädigt
Zella-Mehlis (ots)
Samstag zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen des Schild eines Einkaufsmarktes im Sommerauweg in Zella-Mehlis. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0130211/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
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