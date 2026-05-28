LPI-SHL: Firmenschild beschädigt

Meiningen (ots) - Eine Autofahrerin fuhr am 10.05.2026 gegen 11:10 Uhr auf dem Maßfelder Weg in Meiningen in Richtung Steinweg. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite ein Baugerüst, welches die Fahrbahn verengte. Auf Höhe der Engstelle kam der Frau der bislang unbekannte männliche Fahrer eines silbergrauen Pkw BMW mit dem Kennzeichenkürzel "SM" entgegen, der ihr den Vorrang hätte gewähren müssen, jedoch ohne zu warten an dem Gerüst ...

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