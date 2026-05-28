Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwelbrand am Holzfenster

Schönbrunn (ots)

Donnerstag (28.05.2026) gegen 0:30 Uhr bemerkte eine Zeugin einen Schwelbrand an einem Holzfenster eines leerstehenden Wohnhauses in der Eisfelder Straße in Schönbrunn. Die Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindern, sodass lediglich geringer Sachschaden (etwa 100 Euro) entstand. Da derzeit davon ausgegangen wird, dass das Holzfenster vorsätzlich angezündet wurde, sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 013982/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

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