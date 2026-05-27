LPI-SHL: Berauscht gefahren
Bad Salzungen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Dienstagabend einen 47-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Salzungen. Da der Mann den vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln einräumte, folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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