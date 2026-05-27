LPI-SHL: Berauscht gefahren

Kaltennordheim (ots) - Am frühen Dienstagabend fuhr ein 50-jähriger Autofahrer auf dem Goldbachsweg in Kaltennordheim. An einem "Sackgassen-Schild" Höhe der "Kleinen Gasse" bremste der Mann ab und setzte dann zurück. Dabei übersah er den einige Meter hinter ihm befindlichen 56-jährigen Mopedfahrer und erfasste diesen. Die Simson samt Fahrer verkeilten sich unter dem Fahrzeug und konnten erst durch den Einsatz eines Wagenhebers befreit werden. Der 56-Jährige kam ...

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