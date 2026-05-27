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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht gefahren

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten Dienstagabend einen 47-jährigen E-Scooter-Fahrer in Bad Salzungen. Da der Mann den vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln einräumte, folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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