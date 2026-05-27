Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall alkoholisiert geflüchtet

Helmershausen (ots)

Ein Autofahrer fuhr Dienstagnachmittag auf der Marktgasse in Helmershausen. Er geriet auf die Gegenfahrspur und stieß mit einer entgegenkommenden 42-jährigen Autofahrerin zusammen. Der Mann wirkte alkoholisiert und verließ mit seinem Fahrzeug die Unfallstelle. Dank Zeugenaussagen konnte der Unfallverursacher wenig später festgestellt werden. Die Beatmung des Messgerätes war nicht möglich und da der 78-Jährige bereits weiter alkoholische Getränke konsumiert hatte, ordneten die Polizisten zwei Blutentnahmen an. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet eine Anzeige.

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