LPI-SHL: Zusammenstoß Pkw-Pedelec
Suhl (ots)
Ein Autofahrer wollte Dienstagvormittag aus einer Grundstücksausfahrt auf die Karl-Marx-Straße in Suhl auffahren. Dabei übersah er einen auf dem Gehweg fahrenden Pedelec-Fahrer, welcher nach derzeitigen Erkenntnissen durch seine Handynutzung abgelenkt war. Es kam zum Zusammenstoß - der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Pedelec-Fahrer an Cannabis konsumiert zu haben, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro.
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