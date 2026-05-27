LPI-SHL: Beim Abbiegen gestürzt
Kaltennordheim (ots)
Eine 15-jährige Mopedfahrerin befuhr am frühen Dienstagabend mit ihrer 14-jährigen Sozia die Landstraße aus Kaltenlengsfeld kommend in Richtung Kaltennordheim. Kurz vor dem der Ortseingang bogen sie nach links in einen Feldweg ab. Aufgrund einer Bodenwelle und Split auf dem Weg verlor die 15-Jährige die Kontrolle über die Simson und stürzte. Die Fahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen - die 14-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell