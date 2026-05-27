LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Kellerbrand im Einfamilienhaus"
Zella-Mehlis (ots)
Am Dienstag untersuchten die Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei den Brandort in einem Einfamilienhaus in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis. Sie stellten einen technischen Defekt am Trockner als Brandursache für den Kellerbrand fest. Vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung konnten ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.
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