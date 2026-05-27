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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Kellerbrand im Einfamilienhaus"

Zella-Mehlis (ots)

Am Dienstag untersuchten die Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei den Brandort in einem Einfamilienhaus in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis. Sie stellten einen technischen Defekt am Trockner als Brandursache für den Kellerbrand fest. Vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung konnten ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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