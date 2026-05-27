LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Kellerbrand im Einfamilienhaus"

Suhl (ots) - In der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagmorgen, 08:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim auf dem Hundeplatz in der Straße "Boxberg" in Suhl ein. Aus dem Inneren wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0128108/2026 beim ...

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