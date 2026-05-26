LPI-SHL: Fußgängerin übersehen
Schmalkalden (ots)
Montagabend bog ein 70-jähriger Autofahrer bei grüner Ampel von der Asbacher Straße in Schmalkalden nach rechts in die Näherstiller Straße ab. Dabei übersah er eine 64-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei grün die Näherstiller Straße an der Fußgängerampel querte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und musste verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
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