PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin übersehen

Schmalkalden (ots)

Montagabend bog ein 70-jähriger Autofahrer bei grüner Ampel von der Asbacher Straße in Schmalkalden nach rechts in die Näherstiller Straße ab. Dabei übersah er eine 64-jährige Fußgängerin, die ebenfalls bei grün die Näherstiller Straße an der Fußgängerampel querte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und musste verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 11:31

    LPI-SHL: Hoher Schaden nach Unfallflucht

    Henneberg (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochvormittag und Montag, 13:00 Uhr, parkte ein Autofahrer seinen weißen Pkw Mercedes-Benz in der Jägergasse in Henneberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in diesem Zeitraum gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Mercedes, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:11

    LPI-SHL: Mädchen bei Unfall schwer verletzt

    Hermannsfeld (ots) - Ein 50-jähriger Motorradfahrer fuhr Montagvormittag auf der Landstraße zwischen Hermannsfeld und Stedtlingen, als plötzlich eine 7-jährige Radfahrerin von rechts aus einem Feldweg kommend auf die Landstraße auffuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem das Mädchen schwer verletzt wurde und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand unfallbedingter Sachschaden. ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 08:03

    LPI-SHL: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

    Eisfeld (ots) - Am frühen Nachmittag des 25.05.2026 kam es im Steudacher Weg in Eisfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin auf einem Pedelec. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der PKW vor der Pedelec-Fahrerin und beabsichtigte, nach links abzubiegen. In diesem Moment setzte die Radfahrerin zum Überholen an, woraufhin es zur Kollision kam. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen und wurde zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren