Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Schaden nach Unfallflucht

Henneberg (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochvormittag und Montag, 13:00 Uhr, parkte ein Autofahrer seinen weißen Pkw Mercedes-Benz in der Jägergasse in Henneberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in diesem Zeitraum gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Mercedes, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0128338/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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