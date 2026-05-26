LPI-SHL: Mädchen bei Unfall schwer verletzt
Hermannsfeld (ots)
Ein 50-jähriger Motorradfahrer fuhr Montagvormittag auf der Landstraße zwischen Hermannsfeld und Stedtlingen, als plötzlich eine 7-jährige Radfahrerin von rechts aus einem Feldweg kommend auf die Landstraße auffuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem das Mädchen schwer verletzt wurde und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand unfallbedingter Sachschaden.
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