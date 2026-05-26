Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit Moped

Ritschenhausen (ots)

Am 25.05.2026 gegen 11:30 Uhr ereignete sich in Ritschenhausen in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- Fahrer und einem Simson - Fahrer. Durch diesen Unfall wurde der Simsonfahrer verletzt, der Pkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Dem verletzten Simsonfahrer wurde durch einen anderen Simsonfahrer sein Schuh, welchen er durch den Unfall verlor, zurückgegeben. Leider sind zu diesem Simsonfahrer keinerlei Daten bekannt, daher bittet die Polizei diesen sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens (0128148/2026) zu melden.

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