Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verdächtiges Ansprechen eines Kindes in Bad Salzungen

Bad Salzungen (ots)

Am 23.05.2026 gegen 12:30 wurde in Bad Salzungen ein Mädchen im Alter von ca. 7 bis 9 durch eine männliche Person angesprochen. Das Mädchen lief in Begleitung einer erwachsenen Frau und eines erwachsenen Mannes durch die Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Salzungen. Auf Höhe des Goethpark Centers kam es zu dem Vorfall, bei dem ein männlicher Erwachsener das Kind im Vorbeigehen ansprach und dabei anzügliche Äußerungen tätigte. Daraufhin entfernten sich das Mädchen und die mutmaßlichen Eltern von dem Fremden. Der Mann, der das Mädchen angesprochen hatte, konnte im Nachgang durch die Beamten festgestellt und seine Personalien erhoben werden. Er Stand zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Das Kind und die beiden Erwachsenen konnten durch die Beamten nicht angetroffen werden. Ihre Identität ist zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt.

Wer die Tat beobachtet hat und/oder sachdienliche Hinweise zur Identität des Kindes und der beiden Erwachsenen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

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