Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht unter Alkohol

Niederschmalkalden (ots)

Am Abend des 23.05.2026 gegen 22:15 Uhr fuhr ein 39-Jähriger aus Wernshausen mit seinem Pedelec durch die Ortslage Niederschmalkalden. Dabei fiel er bereits Anwohnern auf, da er Schlangenlinien fuhr. Bevor jedoch eingegriffen werden konnte, kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW BMW und kam dadurch zu Fall. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, nahm der Fahrer Reißaus und konnte durch die Polizei an seiner Wohnanschrift festgestellt werden, nachdem Zeugen den entscheidenden Hinweis auf den Mann gegeben hatten. Wie sich herausstellte, war der Radfahrer stark angetrunken. Beim Test erzielte er ein Ergebnis von über 2,5 Promille. Er wurde im Anschluss einer Blutentnahme unterzogen und wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

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