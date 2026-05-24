LPI-SHL: Unfall mit verletzten Personen
Schleusingen (ots)
Am 22.05.2026 gegen 12:05 Uhr kam es in Schleusingen an der Kreuzung "Münzgasse" und "Pförtchen" zu einem Unfall. Eine 15-jährige Mopedfahrerin missachtete die Vorfahrt einer 60-jährigen Autofahrerin und es kam zur Kollision. Die Mopedfahrerin kam zu Fall, wodurch sie und ihre Mitfahrerin leichte Verletzungen davontrugen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.
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