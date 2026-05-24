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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit verletzten Personen

Schleusingen (ots)

Am 22.05.2026 gegen 12:05 Uhr kam es in Schleusingen an der Kreuzung "Münzgasse" und "Pförtchen" zu einem Unfall. Eine 15-jährige Mopedfahrerin missachtete die Vorfahrt einer 60-jährigen Autofahrerin und es kam zur Kollision. Die Mopedfahrerin kam zu Fall, wodurch sie und ihre Mitfahrerin leichte Verletzungen davontrugen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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  • 24.05.2026 – 06:42

    LPI-SHL: Sachbeschädigung

    Suhl (ots) - Am 22.05.2026, gegen 18.00 Uhr beschädigt ein unbekannter Täter ein Fenster sowie eine Grundstücksmauer an einer Firma im Dombergweg in Suhl. Der Sachschaden beträgt ca. 6000,- Euro. Hinweise zum Täter nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

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  • 24.05.2026 – 06:36

    LPI-SHL: Kellereinbruch

    Suhl (ots) - Am 23.05.2026 zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr dringen unbekannte Täter gewaltsam in ein Kellerabteil in der Friedrich-König-Str. ein und beschädigen ein dort abgestelltes Fahrrad. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 50,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 ...

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  • 24.05.2026 – 06:31

    LPI-SHL: Urkundenfälschung

    Zella-Mehlis (ots) - Am 24.05.2026, gegen 03.10 Uhr wurden die Dokumente eines 20jährigen Mannes aus Zella-Mehlis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Talstraße in Zella-Mehlis geprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der polnische Führerschein gefälscht wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

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