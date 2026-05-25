LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des SRH Klinikum Suhl

Niederschmalkalden (ots) - Am Abend des 23.05.2026 gegen 22:15 Uhr fuhr ein 39-Jähriger aus Wernshausen mit seinem Pedelec durch die Ortslage Niederschmalkalden. Dabei fiel er bereits Anwohnern auf, da er Schlangenlinien fuhr. Bevor jedoch eingegriffen werden konnte, kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW BMW und kam dadurch zu Fall. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Anstatt ...

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