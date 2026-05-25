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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des SRH Klinikum Suhl

Suhl (ots)

Am 24.05.2026 beschädigte im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr ein unbekannter Unfallverursacher den geparkten VW Golf Plus (blau) der Geschädigten. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 600,- Euro. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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