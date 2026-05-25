LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des SRH Klinikum Suhl
Suhl (ots)
Am 24.05.2026 beschädigte im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr ein unbekannter Unfallverursacher den geparkten VW Golf Plus (blau) der Geschädigten. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 600,- Euro. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl entgegen.
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