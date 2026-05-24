LPI-SHL: Sachbeschädigung
Suhl (ots)
Am 22.05.2026, gegen 18.00 Uhr beschädigt ein unbekannter Täter ein Fenster sowie eine Grundstücksmauer an einer Firma im Dombergweg in Suhl. Der Sachschaden beträgt ca. 6000,- Euro. Hinweise zum Täter nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
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