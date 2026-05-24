LPI-SHL: Sachbeschädigung

Suhl (ots) - Am 23.05.2026 zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr dringen unbekannte Täter gewaltsam in ein Kellerabteil in der Friedrich-König-Str. ein und beschädigen ein dort abgestelltes Fahrrad. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 50,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 ...

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