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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl (ots)

Am 23.05.2026 zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr dringen unbekannte Täter gewaltsam in ein Kellerabteil in der Friedrich-König-Str. ein und beschädigen ein dort abgestelltes Fahrrad. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 50,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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