LPI-SHL: Kellereinbruch
Suhl (ots)
Am 23.05.2026 zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr dringen unbekannte Täter gewaltsam in ein Kellerabteil in der Friedrich-König-Str. ein und beschädigen ein dort abgestelltes Fahrrad. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 50,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
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