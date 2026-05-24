LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl (ots) - Am 22.05.2026, gegen 21.15 Uhr wird ein 17jähriger Jugendlicher aus Suhl und das von ihm geführte Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle in der Blücherstraße in Suhl unterzogen. Dabei wird festgestellt, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen für ein anderes Kleinkraftrad ausgegeben wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl ...

mehr