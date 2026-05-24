LPI-SHL: Urkundenfälschung
Zella-Mehlis (ots)
Am 24.05.2026, gegen 03.10 Uhr wurden die Dokumente eines 20jährigen Mannes aus Zella-Mehlis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Talstraße in Zella-Mehlis geprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der polnische Führerschein gefälscht wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige erstattet.
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