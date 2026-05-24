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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Urkundenfälschung

Zella-Mehlis (ots)

Am 24.05.2026, gegen 03.10 Uhr wurden die Dokumente eines 20jährigen Mannes aus Zella-Mehlis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Talstraße in Zella-Mehlis geprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der polnische Führerschein gefälscht wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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