LPI-SHL: Urkundenfälschung

Wasungen (ots) - In Wasungen rief eine Mitarbeiterin der Hausverwaltung eines Mietshauses die Polizei, als sie Donnerstagabend (21.05.2026) gegen 18:30 Uhr einen Mann und eine Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Zur Peterskirche feststellte, welche dort nicht wohnhaft waren. Anstatt auf die entsprechende Aufforderung der Verantwortlichen, das Gebäude zu verlassen, zu reagieren, bedrohten und beleidigten die beiden amtsbekannten Personen die Frau. Erst als die ...

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