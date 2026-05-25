LPI-SHL: Wiederholt Motorradunfälle zwischen Zella-Mehlis und Oberhof
Suhl (ots)
Das schöne Wetter zum Pfingstwochenende lud zum Motorradfahren ein. Leider kam es erneut zu drei Stürzen von Kradfahrern auf der L3247. Glücklicherweise blieben schwere gesundheitliche Folgen aus. Fahren Sie besonnen und vorausschauend. Der Inspektionsdienst Suhl wünscht einen unfallfreien Wochenstart.
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