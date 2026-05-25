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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wiederholt Motorradunfälle zwischen Zella-Mehlis und Oberhof

Suhl (ots)

Das schöne Wetter zum Pfingstwochenende lud zum Motorradfahren ein. Leider kam es erneut zu drei Stürzen von Kradfahrern auf der L3247. Glücklicherweise blieben schwere gesundheitliche Folgen aus. Fahren Sie besonnen und vorausschauend. Der Inspektionsdienst Suhl wünscht einen unfallfreien Wochenstart.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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