LPI-SHL: Wiederholt Motorradunfälle zwischen Zella-Mehlis und Oberhof

Bad Salzungen (ots) - Am 23.05.2026 gegen 12:30 wurde in Bad Salzungen ein Mädchen im Alter von ca. 7 bis 9 durch eine männliche Person angesprochen. Das Mädchen lief in Begleitung einer erwachsenen Frau und eines erwachsenen Mannes durch die Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Salzungen. Auf Höhe des Goethpark Centers kam es zu dem Vorfall, bei dem ein männlicher Erwachsener das Kind im Vorbeigehen ansprach und dabei ...

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