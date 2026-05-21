POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - nach einer 79-Jährigen Frau aus dem Stadtgebiet Meerbusch

Meerbusch (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (19.05.), gegen 01:45 Uhr, zwei Verdächtige auf der Hildegundisallee in Büderich bemerkt. Die Personen kamen zu Fuß aus Richtung Friedrich-von-der-Leyen-Straße. Sie waren maskiert und hielten augenscheinlich Brecheisen in ihren Händen. Als das Duo die Einsatzkräfte bemerkte, ergriff es die Flucht. Ein 41 Jahre alter Mann aus China konnte noch vor Ort gestellt werden. ...

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