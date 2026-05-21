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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - nach einer 79-Jährigen Frau aus dem Stadtgebiet Meerbusch

Neuss (ots)

Wir berichteten am Mittwochabend (20.05), gegen 20:45 Uhr, von einer 79-Jährigen weiblichen vermissten Person aus Meerbusch. Diese konnte in der Ortslage Meerbusch-Ilverich wohlauf durch einen aufmerksamen Taxifahrer angetroffen werden. Die Vermisste konnte glücklich und unversehrt in das Pflegeheim zurückkehren. Entsprechend wird die Fahndung zurückgenommen. (Bi)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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