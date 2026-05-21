Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - nach einer 79-Jährigen Frau aus dem Stadtgebiet Meerbusch
Neuss (ots)
Wir berichteten am Mittwochabend (20.05), gegen 20:45 Uhr, von einer 79-Jährigen weiblichen vermissten Person aus Meerbusch. Diese konnte in der Ortslage Meerbusch-Ilverich wohlauf durch einen aufmerksamen Taxifahrer angetroffen werden. Die Vermisste konnte glücklich und unversehrt in das Pflegeheim zurückkehren. Entsprechend wird die Fahndung zurückgenommen. (Bi)
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