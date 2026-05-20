PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

POL-NE: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall
  • Bild-Infos
  • Download

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 20. Mai, wurde die Polizei von Verkehrsteilnehmern auf einen Autofahrer aufmerksam gemacht, der in Rommerskirchen offenbar in Schlangenlinien unterwegs war. Gegen 1 Uhr konnte das beschriebene Fahrzeug stehend auf der Bahnstraße angetroffen werden. Als sich die Polizisten zur Kontrolle näherten, fuhr der Fahrzeugführer los, zunächst durch den Kreisverkehr Bahnstraße/Venloer Straße und dann zurück auf die Bahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof, wobei er die gegebenen Anhaltesignale ignorierte. Dort beschleunigte er stark, verlor jedoch nach wenigen hundert Metern offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte den Bordstein, kam ins Schleudern und prallte schließlich gegen eine Straßenlaterne.

Bei der anschließenden Aufnahme des Unfalls ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer - ein 26-jähriger Deutscher aus dem Kreis Düren - unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Er war bei dem Unfall unverletzt geblieben, einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Er wurde deswegen auf eine Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dritte wurden bei dem Fluchtversuch nicht gefährdet.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen - weiterführende Hinweise werden unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 14:55

    POL-NE: Verdächtige flüchten vor Polizei

    Meerbusch (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (19.05.), gegen 01:45 Uhr, zwei Verdächtige auf der Hildegundisallee in Büderich bemerkt. Die Personen kamen zu Fuß aus Richtung Friedrich-von-der-Leyen-Straße. Sie waren maskiert und hielten augenscheinlich Brecheisen in ihren Händen. Als das Duo die Einsatzkräfte bemerkte, ergriff es die Flucht. Ein 41 Jahre alter Mann aus China konnte noch vor Ort gestellt werden. ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 08:55

    POL-NE: Kabeldiebe schlagen mehrfach zu

    Neuss (ots) - Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ermittelt zu mehreren Diebstählen von Ladekabeln auf Parkplätzen von Supermärkten, die am späten Montagabend, 18. Mai, in Neuss stattgefunden haben. Zunächst wurden die Beamten gegen 23:30 Uhr zu einem Supermarkt-Parkplatz an der Bahnhofstraße allarmiert. Vor Ort konnten festgestellt werden, dass an zwei der vier Ladestationen für E-Autos Kabel durchtrennt und ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:24

    POL-NE: Anbau gerät in Vollbrand

    Grevenbroich (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstag (16.05.), gegen 07:00 Uhr, der Anbau eines unbewohnten Einfamilienhauses an der Frimmersdorfer Straße in Vollbrand geraten. Eine Nachbarin wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Eine Anwohnerin hatten den Notruf gewählt, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung auf dem Nachbargrundstück bemerkt hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Der Anbau brannte dennoch vollständig aus und ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren