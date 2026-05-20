Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

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Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 20. Mai, wurde die Polizei von Verkehrsteilnehmern auf einen Autofahrer aufmerksam gemacht, der in Rommerskirchen offenbar in Schlangenlinien unterwegs war. Gegen 1 Uhr konnte das beschriebene Fahrzeug stehend auf der Bahnstraße angetroffen werden. Als sich die Polizisten zur Kontrolle näherten, fuhr der Fahrzeugführer los, zunächst durch den Kreisverkehr Bahnstraße/Venloer Straße und dann zurück auf die Bahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof, wobei er die gegebenen Anhaltesignale ignorierte. Dort beschleunigte er stark, verlor jedoch nach wenigen hundert Metern offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte den Bordstein, kam ins Schleudern und prallte schließlich gegen eine Straßenlaterne.

Bei der anschließenden Aufnahme des Unfalls ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer - ein 26-jähriger Deutscher aus dem Kreis Düren - unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Er war bei dem Unfall unverletzt geblieben, einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Er wurde deswegen auf eine Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dritte wurden bei dem Fluchtversuch nicht gefährdet.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen - weiterführende Hinweise werden unter 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

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