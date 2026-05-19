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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kabeldiebe schlagen mehrfach zu

Neuss (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ermittelt zu mehreren Diebstählen von Ladekabeln auf Parkplätzen von Supermärkten, die am späten Montagabend, 18. Mai, in Neuss stattgefunden haben. Zunächst wurden die Beamten gegen 23:30 Uhr zu einem Supermarkt-Parkplatz an der Bahnhofstraße allarmiert. Vor Ort konnten festgestellt werden, dass an zwei der vier Ladestationen für E-Autos Kabel durchtrennt und entwendet worden waren. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ, es wurden dabei zwei weitere Tatorte am Reuschenberger Markt sowie an der Maximilianstraße festgestellt. Dort wurden offenbar ebenfalls Kabel von Ladestationen gestohlen.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen, auch zu Tatzusammenhängen, aufgenommen und bittet Zeugen, weiterführende Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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