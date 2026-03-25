Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: "Blaulichtabend" der Polizeiinspektion Rockenhausen

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Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

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Informiere Dich am 14. April 2026 um 18:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Rockenhausen, im direkten Austausch mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.

Anmeldung unter pirockenhausen@polizei.rlp.de (Teilnehmerzahl begrenzt) |dsi

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