Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: "Blaulichtabend" der Polizeiinspektion Rockenhausen
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Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)
Traumberuf Polizei
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Informiere Dich am 14. April 2026 um 18:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Rockenhausen, im direkten Austausch mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.
Anmeldung unter pirockenhausen@polizei.rlp.de (Teilnehmerzahl begrenzt) |dsi
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
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