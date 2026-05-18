Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Anbau gerät in Vollbrand

Grevenbroich (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstag (16.05.), gegen 07:00 Uhr, der Anbau eines unbewohnten Einfamilienhauses an der Frimmersdorfer Straße in Vollbrand geraten. Eine Nachbarin wurde durch Rauchgase leicht verletzt.

Eine Anwohnerin hatten den Notruf gewählt, nachdem sie eine starke Rauchentwicklung auf dem Nachbargrundstück bemerkt hatte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Der Anbau brannte dennoch vollständig aus und ist infolgedessen einsturzgefährdet.

Beim Verlassen ihres Hauses hatte eine Nachbarin Rauchgase eingeatmet. Rettungskräfte transportierten die leicht verletzte Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wird das Einfamilienhaus derzeit saniert. In dem Anbau sollen sich regelmäßig Handwerker aufgehalten haben. Experten der Kripo haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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