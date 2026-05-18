Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet Debitkarte und PIN

Grevenbroich (ots)

Am Samstag (16.05.), in der Zeit von 12:45 bis 13:00 Uhr, hat eine Betrügerin in einem Mehrfamilienhaus an der Oberstraße in Wevelinghoven eine Debitkarte und die dazugehörige PIN erbeutet.

Die Frau hatte bei einem Seniorenehepaar geklingelt und sich als Mitarbeiterin der Sparkasse ausgegeben. Mit der Begründung, jemand habe unberechtigt versucht, einen hohen Geldbetrag vom Konto abzubuchen, ließ sich die Frau die nun angeblich ungültig gewordene Debitkarte aushändigen und ging davon.

Kaum war die Frau weg, klingelte bei den Senioren das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldete sich jemand, der sich ebenfalls als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab und erklärte, dass man auch die PIN der Debitkarte benötige. Kurz darauf erschien erneut die Frau, der die Eheleute jetzt auch die PIN mitteilten.

Erst als die Senioren einer Nachbarin von dem Vorfall erzählten, flog der Schwindel auf. Die Nachbarin rief umgehend die Polizei.

Täterbeschreibung:

weiblich, 25 bis 35 Jahre alt, untersetzte Statur, lange blonde Haare, graue Strickjacke

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Die Polizei rät:

- Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Behörden und auch die Polizei schicken Ihnen niemals Mitarbeiter ins Haus, die beauftragt sind Zahlungskarten oder Wertsachen bei Ihnen abzuholen.

-Verständigen Sie über das Auftauchen solcher "Abholer" umgehend die Polizei.

- Die PIN darf nie an Dritte weitergegeben werden! Nicht einmal Geldinstitute oder Kreditkartenunternehmen kennen Ihre PIN. Weder Amtspersonen noch Mitarbeiter von Geldinstituten werden Sie deshalb nach Ihrer PIN fragen.

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