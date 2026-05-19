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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verdächtige flüchten vor Polizei

Meerbusch (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.05.), gegen 01:45 Uhr, zwei Verdächtige auf der Hildegundisallee in Büderich bemerkt. Die Personen kamen zu Fuß aus Richtung Friedrich-von-der-Leyen-Straße. Sie waren maskiert und hielten augenscheinlich Brecheisen in ihren Händen. Als das Duo die Einsatzkräfte bemerkte, ergriff es die Flucht.

Ein 41 Jahre alter Mann aus China konnte noch vor Ort gestellt werden. In seinem Rucksack befanden sich verschiedene Werkzeuge, die typischerweise auch für Einbrüche verwendet werden können. Der Mann hält sich zudem unerlaubt in Deutschland auf und wurde deshalb vorläufig festgenommen.

Der zweite Verdächtige war mit einer grünen Jacke bekleidet. Er konnte über die Gärten der angrenzenden Häuser entkommen. Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieben bislang ohne Erfolg. Auf dem Fluchtweg konnten ein Brecheisen und ein Rucksack mit Werkzeug aufgefunden werden.

Einbrüche wurden der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Gartenstadt Meerbusch bislang nicht angezeigt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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