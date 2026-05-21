Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung - nach einer 79-Jährigen Frau aus dem Stadtgebiet Meerbusch

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Neuss (ots)

Seit Mittwochabend, (20.05), gegen 20:45 Uhr, wird eine 79-Jährige Frau aus Meerbusch vermisst. Letztmalig wurde sie im Bereich des Meridias Rheinstadtpflegehaus Strümp gesehen. Die ursprünglich aus Dormagen-Delhoven stammende vermisste Person ist gut fußläufig unterwegs und benötigt keine Gehhilfen. Sie leidet unter fortgeschrittener Demenz. Darüber hinaus ist sie zeitlich und örtlich nicht orientiert. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Zuhilfenahme eines "Mantrailer" Diensthundes und eines Polizeihubschraubers führten bisher nicht zur Auffindung der Frau.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Personenbeschreibung: Weiblich -165 - 170cm - 50 kg - sehr Schlanke Statur - Graues kurzes / mittellanges Haar - Knielange graue Jacke

Personen, die die Vermisste seit dem genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuss unter der Telefonnummer 02131- 3000 zu melden. (Bi.)

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