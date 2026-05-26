Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Eisfeld (ots)

Am frühen Nachmittag des 25.05.2026 kam es im Steudacher Weg in Eisfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin auf einem Pedelec. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der PKW vor der Pedelec-Fahrerin und beabsichtigte, nach links abzubiegen. In diesem Moment setzte die Radfahrerin zum Überholen an, woraufhin es zur Kollision kam. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw sowie dem Pedelec entstand Sachschaden.

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