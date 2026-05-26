LPI-SHL: Kellerbrand im Einfamilienhaus
Zella-Mehlis (ots)
Montagnachmittag brannte es aus bislang ungeklärter Ursache im Kellerbereich eines Einfamilienhauses in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis. Die fünf Bewohner im Alter zwischen 5 und 70 Jahren konnten sich zum Glück unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete das Gebäude, welches jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung aktuell nicht bewohnbar ist. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.
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