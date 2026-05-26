Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Gartenhütte eingebrochen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montag gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte sowie zwei weiteren Gebäuden auf einem Gartengrundstück in der Gartenanlage im Heldersbacher Weg in Suhl. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0128344/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

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