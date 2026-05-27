LPI-SHL: Auf Baggerscheiben geschossen

Kaltennordheim (ots) - Eine 15-jährige Mopedfahrerin befuhr am frühen Dienstagabend mit ihrer 14-jährigen Sozia die Landstraße aus Kaltenlengsfeld kommend in Richtung Kaltennordheim. Kurz vor dem der Ortseingang bogen sie nach links in einen Feldweg ab. Aufgrund einer Bodenwelle und Split auf dem Weg verlor die 15-Jährige die Kontrolle über die Simson und stürzte. Die Fahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen - die ...

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