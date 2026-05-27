LPI-SHL: Auf Baggerscheiben geschossen
Steinbach-Hallenberg (ots)
Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag bis Samstagmittag zwei Scheiben eines im Hammerweg in Steinbach-Hallenberg abgestellten Baggers. Vermutlich schossen der oder die Unbekannten mit einer Softair-Pistole auf die Baggerscheiben. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0129089/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
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Thüringer Polizei
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