LPI-SHL: Belüftungsanlage beschädigt
Suhl (ots)
In der Zeit vom Morgen des 18.05.2026 bis Dienstagmorgen beschädigten unbekannte Täter die Belüftungsanlage, welche sich an der hinteren Außenseite eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl befindet. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0129022/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell