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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeuge aus Holzrückemaschine gestohlen

Eisfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen gewaltsam eine im Wald bei Eisfeld (nahe "Thomasberg") abgestellte Holzrückemaschine. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten Spezialwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 850 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0128603/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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