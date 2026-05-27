Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Meiningen (ots)

Eine Autofahrerin fuhr am 10.05.2026 gegen 11:10 Uhr auf dem Maßfelder Weg in Meiningen in Richtung Steinweg. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite ein Baugerüst, welches die Fahrbahn verengte. Auf Höhe der Engstelle kam der Frau der bislang unbekannte männliche Fahrer eines silbergrauen Pkw BMW mit dem Kennzeichenkürzel "SM" entgegen, der ihr den Vorrang hätte gewähren müssen, jedoch ohne zu warten an dem Gerüst vorbeifuhr. Im aneinander Vorbeifahren kam es aufgrund der geringen Fahrbahnbreite zum Zusammenstoß zwischen den Außenspiegeln. Ohne anzuhalten, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt im Anschluss pflichtwidrig fort. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0115561/2026 entgegen.

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