Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemittelungen der PI Cuxhaven vom 29.03.2026

Cuxhaven (ots)

PKW Brand auf der A27.

A27 / Bremerhaven. Am Samstag (28.03.2026) gegen 12:00 Uhr befährt ein 37-Jähriger aus Schapen (Emsland) die Autobahn 27, zwischen der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum kommt es plötzlich zu einer Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines PKW Daimler-Benz. Der Motorraum des PKW brennt komplett aus. Der 37-jährige Emsländer kommt leicht verletzt in ein naheliegendes Klinikum. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

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PKW ohne Versicherung auf der A27.

Schwanewede / A27. Am Sonntag (29.03.2026) gegen kurz nach 00:00 Uhr, stellen zwei Beamtinnen des PK Geestland im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass der PKW BMW eines 32-Jährigen aus Offenbach am Main bereits seit Anfang Februar nicht mehr versichert ist. Dem 37-Jährigen wird ein Strafverfahren eröffnet, sein PKW wird entsiegelt und ihm wird die Weiterfahrt mit diesem PKW bis zur Widerherstellung eines Versicherungsschutzes sowie einer ordnungsgemäßen Zulassung untersagt. Er muss sich aufgrund des eingeleiteten Strafverfahrens verantworten.

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Glätteunfall.

Schwanewede / A27. Am Samstag (28.03.2026) gegen 12:30 Uhr, gerät ein 51-Jähriger aus Hemmingen mit seinem PKW Mercedes-Benz im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Schwanewede aufgrund einer hagelglatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidiert mit einer Schutzplanke. Der 51-Jährige verletzt sich hierbei glücklicherweise nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 51-Jährige schon Sommerreifen an seinem PKW angebracht hatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

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Unfall mit leichtverletzter Person.

Geestland / Lintig. Am Samstag (28.03.2026) um 17:40 Uhr, befährt eine 17-jährige Geestländerin mit ihrem Leichtkraftrad (125ccm) die Hüttenstraße in Lintig. Aus Unachtsamkeit stürzte die 17-Jährige alleinbeteiligt ausgangs einer Rechtskurve. Sie verletzt sich hierbei leicht und wird in ein umliegendes Klinikum verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf eine Summe im unteren vierstelligen Euro Bereich.

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Zeugenaufruf nach Falschfahrt auf der BAB.

Cuxhaven / A27. Am Sonntagmorgen (29.03.2026) um 04:50 Uhr, wird der Polizei in Cuxhaven ein PKW VW Golf in rot, welcher auf der Richtungsfahrbahn Bremen entgegengesetzt der Fahrtrichtung fährt, gemeldet. Der PKW sei an der Anschlussstelle Altenwalde falsch herum aufgefahren. Die sofort eingesetzten Beamten der Polizei Cuxhaven und des PK Geestland können den besagten PKW nicht mehr antreffen. Zeugen die durch den PKW gefährdet wurden oder Hinweise zu dem PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Tel.04721/573-0) oder Geestland (Tel.04743/928-0) zu melden.

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