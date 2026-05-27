Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Meiningen (ots)

Am 24.04.2026 zwischen 07:30 Uhr und 13:45 Uhr parkte einen Autofahrerin ihren gelben VW Caddy in der Baumbachstraße in Meiningen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Straße mit Gefälle stieß/rollte ein unbekannter Fahrzeugführer gegen das Heck des Caddys, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde vermutlich aufgrund des Zusammenstoßes mit der Anhängerkupplung des VWs deutlich beschädigt. Ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0101278/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

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