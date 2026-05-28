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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Gartenhütte eingedrungen - Cracker geklaut

Suhl (ots)

In der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Mittwochmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenhütte auf einem umzäunten Gartengrundstück in der Bocksbergstraße in Goldlauter-Heidersbach ein. Sie entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen eine Packung Cracker und flüchteten anschließend unbemerkt. Der verursachte Sachschaden wird auf über 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0130161/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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