PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer übersehen

Oberhof (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof. Er wechselte von der rechten auf die linke der zwei Fahrspuren, um in der Folge auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah dabei einen bereits auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Richtung fahrenden 25-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß durch den der Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 11:05

    LPI-SHL: Firmenschild beschädigt

    Zella-Mehlis (ots) - Samstag zwischen 12:00 Uhr und 19:30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen des Schild eines Einkaufsmarktes im Sommerauweg in Zella-Mehlis. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 11:01

    LPI-SHL: In Gartenhütte eingedrungen - Cracker geklaut

    Suhl (ots) - In der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Mittwochmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gartenhütte auf einem umzäunten Gartengrundstück in der Bocksbergstraße in Goldlauter-Heidersbach ein. Sie entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen eine Packung Cracker und flüchteten anschließend unbemerkt. Der verursachte Sachschaden wird auf über 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 10:30

    LPI-SHL: Schwelbrand am Holzfenster

    Schönbrunn (ots) - Donnerstag (28.05.2026) gegen 0:30 Uhr bemerkte eine Zeugin einen Schwelbrand an einem Holzfenster eines leerstehenden Wohnhauses in der Eisfelder Straße in Schönbrunn. Die Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindern, sodass lediglich geringer Sachschaden (etwa 100 Euro) entstand. Da derzeit davon ausgegangen wird, dass das Holzfenster vorsätzlich angezündet wurde, sucht die Polizei Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren