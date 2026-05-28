Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Arbeiten nicht eingestellt

Rohr (ots)

Zwei Männer im Alter von 19 und 44 Jahren betraten Mittwochvormittag das Grundstück einer 76-Jährigen in Rohr und boten ihre Dienste zu einem vermeintlich günstigen Preis zum Rasenmähen an. Sie redeten auf die Frau ein bis sie schließlich zustimmte und begannen mit der Arbeit. Die Seniorin wurde jedoch misstrauisch und informierte einen Verwandten. Da die Männer trotz Aufforderung nicht mit den Arbeiten aufhörten, wurde die Polizei gerufen, welche eine Anzeige aufnahm. Die Personen waren bereits wegen weiterer Sachverhalte in Erscheinung getreten, weil sie nach ausgeführten Arbeiten einen viel höheren als den anfänglich vereinbarten Preis verlangten. Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Informieren Sie sich vor der Vergabe von Aufträgen aller Art über die Kosten (Kostenvoranschlag).

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