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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Arbeiten nicht eingestellt

Rohr (ots)

Zwei Männer im Alter von 19 und 44 Jahren betraten Mittwochvormittag 
das Grundstück einer 76-Jährigen in Rohr und boten ihre Dienste zu 
einem vermeintlich günstigen Preis zum Rasenmähen an. Sie redeten auf
die Frau ein bis sie schließlich zustimmte und begannen mit der 
Arbeit. Die Seniorin wurde jedoch misstrauisch und informierte einen 
Verwandten. Da die Männer trotz Aufforderung nicht mit den Arbeiten 
aufhörten, wurde die Polizei gerufen, welche eine Anzeige aufnahm. 
Die Personen waren bereits wegen weiterer Sachverhalte in Erscheinung
getreten, weil sie nach ausgeführten Arbeiten einen viel höheren als 
den anfänglich vereinbarten Preis verlangten.
Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. 
Informieren Sie sich vor der Vergabe von Aufträgen aller Art über die
Kosten (Kostenvoranschlag).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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