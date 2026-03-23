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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt - möglicher Zusammenhang

Lingen (ots)

Am Sonntag, den 22.03.2026, kam es in Lingen zu mehreren Bränden von Müllcontainern, die möglicherweise in Zusammenhang stehen.

Zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr geriet im Zeisigweg ein schwarzer Müllcontainer in Brand. Der Container befand sich im Bereich eines Wendehammers nahe des rückwärtigen Schulgeländes der Grundschule Matthias-Claudius. Anwohner berichteten zuvor von Knallgeräuschen, die auf gezündetes Feuerwerk hindeuten könnten.

In der Zeit zwischen 23:50 Uhr und 00:30 Uhr wurden im Bereich der Birkenallee, ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Schulgeländes, drei weitere Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Container sowie weitere Gegenstände wurden durch das Feuer nahezu vollständig zerstört.

Auch in diesem Fall berichteten Anwohner von Knallgeräuschen vor Brandausbruch. Eine konkrete Brandursache konnte bislang nicht festgestellt werden.

Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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