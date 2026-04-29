Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr
Pasewalk (ots)
Gestern Nachmittag informierte die Notfallleitstelle der DB AG in Berlin die Leitstelle der Bundespolizei in Pasewalk, dass der Regionalexpress 3310 auf der Bahnstrecke 6081 (Pasewalk - Stralsund) im Bereich "altes Stellwerk" in Ducherow (Bahnkilometer 163,8) auf den Schienen abgelegte Steine überfahren hat. Der Lokführer des Regionalexpress 3310 hatte zum Zeitpunkt des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr keine Personen am Ereignisort festgestellt und auch keine Schnellbremsung eingeleitet. Durch die Notfallleitstelle Berlin wurde für den Abschnitt Ducherow Fahrt auf Sicht angeordnet. Die eingesetzte Bundespolizeistreife konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung keine Personen vor Ort oder in der näheren Umgebung feststellen. Auf den Schienenköpfen und im Gleisbett beider Richtungsgleise wurden Steinmehl und Steinbruchstücke von vermutlich überfahrenen Schottersteinen auf einer Länge von ca. 10m festgestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben und das Fahren auf Sicht aufgehoben werden. Die Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr.
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Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
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