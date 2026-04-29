Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Trunkenheitsfahrt beendet

Blankensee/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern am frühen Morgen in Blankensee einen 44- jährigen Polen. Er kam mit seinem PKW aus Polen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf Eine angeforderte Streife der Landespolizei MV stellte einen Atemalkohlwert von 1,8 Promille fest. Die Überprüfung des geführten PKW im polnischen Zulassungsystem ergab, dass kein Versicherungsschutz für das Kfz besteht. Der Sachverhalt wurde vor Ort an die Landespolizei MV übergeben.

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