Polizei Gütersloh

POL-GT: 11-jähriger Fahrradfahrer angefahren - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (21.04., 07.50 Uhr) befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Brockhäger Straße stadtauswärts. Er beabsichtigte nach rechts auf die Holler Straße abzubiegen. Dabei stieß das Auto mit einem 11-jährigen Fahrradfahrer zusammen, welcher dem dortigen Geh- und Radweg stadteinwärts entlang fuhr. Der Junge stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter. Es soll sich dabei den Angaben nach um einen Mann mit einem weißen E-Auto gehandelt haben.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall und dem Autofahrer machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell