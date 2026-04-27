Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Ein Sachverhalt- fünf Fahndungstreffer
Pomellen (ots)
Zwei männliche rumänische Staatsangehörige (32 und 42) wurden heute kurz nach Mitternacht in Pomellen nach erfolgter Einreise aus Polen kommend festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Kraftfahrers ergab eine aktuelle Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung der STA Köln wegen Computerbetrug. Der Beifahrer war aktuell zu zwei Aufenthaltsermittlungen durch die STA Karlsruhe wegen Computerbetrug und Diebstahl ausgeschrieben. Eine Fahndungsüberprüfung des von beiden genutzten PKW Skoda mit deutschen Kennzeichen ergab eine aktuelle Ausschreibung zur Entstempelung wegen fehlender Haftpflichtversicherung durch das Straßenverkehrsamt Borken. Des Weiteren besteht eine weitere aktuelle Ausschreibung durch das Polizeipräsidium Essen zur Sicherstellung des Kfz als Beweismittel in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der weitere Verbleib des Kfz wird am heutigen Tag mit dem Verkehrskommissariat 1 in Essen während der Geschäftszeiten geklärt. Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde erstattet.
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Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
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