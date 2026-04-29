Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Eine KFZ-Kontrolle- sechs Strafanzeigen

Pomellen (ots)

Gestern Nachmittag kontrollierten Bundespolizisten am ehemaligen Grenzübergang Pomellen einen in Polen zugelassenen PKW. Kraftfahrer war ein 29- jähriger Pole. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei männliche Ukrainer, 26 und 34 Jahre alt. Der 34- jährige Ukrainer händigte zur Kontrolle seinen ukrainischen biometrischen Reisepass sowie einen abgelaufenen polnischen Aufenthaltstitel aus. Er führte eine geladene CO2 Waffe in seinem Hosenbund. Die Person wurde daraufhin durch die Kontrollbeamten aus dem Auto gesprochen, zu Boden gebracht und gefesselt. Anzeige wegen Verstoßes gegen das WaffG wurde erstattet. Bei der Durchsuchung des PKW wurden 1,1 g Cannabis und 0,8 g einer ungeklärten Substanz aufgefunden, die dem Mann zugeordnet werden konnten. Die Sachen wurden sichergestellt. Der 26- Jährige konnte zur Kontrolle lediglich ein Foto seines ukrainischen Reisepasses vorlegen. Weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente für eine rechtmäßige Einreise in die Bundesrepublik Deutschland konnten beide Ukrainer nicht vorlegen. Der polnische Fahrer des PKW wies sich mit seinem gültigen polnischen Reisepass aus. Er wurde wegen Beihilfe aufgrund des Verdachtes der unerlaubten Einreise der beiden Ukrainer angezeigt. Des Weiteren wurde während der Kontrolle festgestellt, dass der Pole unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Methamphetamin und Amphetamin. Der Mann wurde zur Blutentnahme zur Asklepios-Klinik nach Pasewalk verbracht und dort an Kräfte der Landespolizei aus Pasewalk übergeben. Die Ukrainer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am späten Abend über den ehemaligen Grenzübergang Linken nach Polen zurückgewiesen.

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