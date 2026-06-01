Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260601 - 0674 Frankfurt - Polizeipräsidium: Polizeipräsident Müller ernennt 24 Kinder Cops - Ausweitung des Programms im kommenden Schuljahr geplant

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Frankfurt (ots)

Im vergangenen Herbst startete die Frankfurter Polizei in enger Zusammenarbeit mit Bürger und Polizei Frankfurt e. V. ein neues Programm, das Kindern auf altersgerechte und spannende Weise polizeiliche Arbeit vermitteln soll. Die Kinder sollen bereits früh durch positive Erfahrungen mit der Polizei verstehen, wie diese Institution funktioniert und warum polizeiliches Handeln wichtig ist. Heute wurde das Pilotprojekt zu "Kinder Cops Frankfurt" erfolgreich abgeschlossen: 24 Drittklässlerinnen und Drittklässler bekamen im Polizeipräsidium Frankfurt in feierlichem Rahmen und im Beisein ihrer Familien durch Polizeipräsident Stefan Müller ihre Urkunden überreicht. Polizeipräsident Müller dazu: "Das Projekt ist mir eine Herzensangelegenheit. Umso mehr freut es mich, dass wir mit dem erfolgreichen Abschluss unseres Pilotprojekts gezeigt haben, wie wertvoll der direkte Austausch zwischen Kindern und der Polizei ist. Die Kinder konnten unsere Arbeit aus nächster Nähe kennenlernen und wir deren ohnehin vorhandenes Grundvertrauen in die Polizei weiter stärken. Dieses Vertrauen ist ein wichtiges Fundament für unsere Gesellschaft.".

Anschließend feierten alle Beteiligten bei schönem Wetter, Grillwürstchen und Eiscreme den erfolgreichen Abschluss der ersten Klasse von "Kinder Cops Frankfurt" im Innenhof des Präsidiums. "Mein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die dieses Programm mit außergewöhnlichem Engagement, Geduld und Herzblut gestaltet und überhaupt erst möglich gemacht haben. Sie haben den Kindern nicht nur unseren Beruf nähergebracht, sondern auf sehr liebevolle Weise auch erlebbar gemacht.", so der Polizeipräsident weiter.

In den Monaten zuvor hatten die Kinder an vier Projekttagen, jeweils samstags für drei Stunden, die Arbeit der Polizei sowie ihre Ausrüstung kennengelernt. Als Trainer neben dem Polizeipräsidenten immer mit dabei: Der Referent der Behördenleitung, Thomas Hollerbach, und der Schutzmann vor Ort des 5. Polizeireviers, Ivan Saric. Am ersten Projekttag entdeckten die Kinder, welche Aufgaben die Polizei hat und wie man sich im Notfall richtig verhält. In praktischen Übungen wurden die Kids selbst aktiv und setzten Notrufe ab. Anschließend besuchten sie die Einsatzleitzentrale und erfuhren, was sich am anderen Ende der Notrufleitung abspielt und wo der Unterschied zwischen den Notrufnummern 110 und 112 liegt. Zum Schluss blieb die Erkenntnis: Jeder kann in einem Notfall Großes bewirken! Der zweite Projekttag stand ganz im Zeichen der Einsatzmittel, die die Polizei bei ihrer Arbeit nutzt. Die Kinder hatten die Möglichkeit, hautnah zu erleben, wie ein Polizeimotorrad funktioniert, wie das Einsatzfahrzeug des Überfallkommandos ausgerüstet ist, wie die Gefangenensammelstelle aussieht und welche tollen Fähigkeiten die Polizeihunde haben.

Am dritten Projekttag verwandelten sich die Kinder in kleine Spurensicherer, die auf Spurensuche gingen. Mit Neugier und Entdeckergeist lernten sie an einem "Echtfall" die Grundlagen kriminaltechnischer Methoden kennen, sicherten selbst Finger- und Fußabdruckspuren, befragten Zeugen und fertigten Phantombilder. So gelang es ihnen auch, dem vermeintlichen Täter auf die Schliche zu kommen. Zu guter Letzt stand das Thema Verkehrssicherheit auf dem Programm. In einem kurzweiligen Theoriepart wurden die Kinder mit gängigen Verkehrsregeln, insbesondere Vorfahrtregelungen und Verkehrszeichen, vertraut gemacht, bevor es dann mit polizeilichen Übungsrädern auf zwei extra vorbereitete Übungsparcours ging. Auf diesen wurden sowohl die zuvor vermittelten Inhalte in der Praxis geübt als auch Fahrtechnik und Geschicklichkeit auf dem Zweirad trainiert - ein Riesenspaß für Kinder und Trainer!

"Die vier Projekttage waren ganz bewusst praxisnah gestaltet, um Polizei zum Anfassen möglich zu machen und auf diese Weise Vertrauen und Transparenz zu stärken sowie eine dauerhafte Bindung zur Polizei zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass wir dieses Ziel erreicht haben und die leuchtenden Augen der Kinder waren der zusätzliche sichtbare Lohn für unser Engagement.", so Hollerbach.

"Der erfolgreiche Pilotversuch und die Ernennung von 24 Kinder Cops ist für uns kein Abschluss, sondern ein Anfang. Deshalb freue ich mich, dass wir das Programm im kommenden Schuljahr nicht nur fortsetzen, sondern sogar ausweiten werden, um noch mehr Kindern die Gelegenheit zu bieten, ihre Polizei kennenzulernen. Ich werde das Programm als Schutzmann vor Ort auf dem 5. Polizeirevier im Ostend fortführen!", so Polizeihauptkommissar Ivan Saric. Geplant ist, dass die Anzahl der Projekttage zwar von fünf auf drei verringert, die Veranstaltungen jedoch auf einzelne Frankfurter Polizeireviere verlegt werden, um auf diese Weise mehrere "Kinder Cops Klassen" pro Schuljahr auszubilden und die Kinder dabei ganz bewusst "in die Polizei" zu holen. So soll die polizeiliche Bürgernähe und das Bild der "offenen Tür" unterstrichen und die Beziehung der Kinder zum eigenen (örtlichen) Polizeirevier gestärkt werden. Durch den Besuch der Polizei in ihren Liegenschaften erleben sie zudem ein authentisches Umfeld, was das Vertrauen in die Institution zusätzlich stärkt.

Im kommenden Schuljahr werden das 3. Polizeirevier für die Innenstadt, das 5. Polizeirevier für den Frankfurter Osten, das 14. Polizeirevier für den Norden sowie das 17. Polizeirevier für den Westen der Stadt am Programm teilnehmen. Die Klassen werden auf je 15 Kinder verkleinert, um das Betreuungsverhältnis zu optimieren. Der Bewerbungsprozess startet im Herbst dieses Jahres und die Projekttage werden dann nach den Winterferien im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2026 / 2027 beginnen.

Für einen schönen Einblick in das Programm lohnt sich ein Besuch des Instagram-Accounts der Polizei Frankfurt unter @polizei_ffm. In den Storyhighlights "Kinder Cops" sind tolle Eindrücke der einzelnen Projekttage zusammengefasst.

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