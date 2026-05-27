Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in Brake +++ Hoher Sachschaden entstanden

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 26. Mai 2026 gegen 15:42 Uhr, entstanden bei einem Brand in der Weststraße in Brake hoher Sachschäden.

Zunächst wurde zum genannten Zeitpunkt ein Brand eines Schuppens gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand dieser bereits im Vollbrand. Ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser stand bevor.

Durch die eingesetzten Beamten konnten die angrenzenden Wohnhäuser evakuiert werden. Für die Durchführung der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Weststraße zwischen dem Brandort und der Bahnhofstraße für zwei Stunden voll gesperrt werden. Ein Übergreifen auf die angrenzenden Häuser konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr verhindert werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Brake, Hammelwarden und Golzwarden waren insgesamt mit 50 Einsatzkräften im Einsatz.

Der Schuppen und dessen Inventar ist bis auf die Wände gänzlich niedergebrannt. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Der Eigentümer des Schuppens wurde zur Abklärung von Verletzungen vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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