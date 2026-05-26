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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall bei Spurwechsel +++ Ein Beteiligter leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden entstanden

Delmenhorst (ots)

Am Dienstagmorgen, 26. Mai 2026 gegen 07:32 Uhr, erlitt eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst leichte Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 29-Jähriger aus Delmenhorst mit seinem Toyota Corolla die Friedrich-Ebert-Alle in Richtung der Stedinger Straße. Auf Höhe des abgetrennten Linksabbiegerstreifens in Fahrtrichtung der Lange Straße nahm er trotz der durchgezogenen Linie einen unvermittelten Spurwechsel vor.

Dies führte dazu, dass ein 35-Jähriger aus Bad Fallingbostel, der die linke Spur mit seinem Mercedes nutzte, um auf die Lange Straße abzubiegen, eine Vollbremsung einleitete. Dies erkannte jedoch der hinter ihm in seinem VW Crafter fahrende 49-Jährige aus Bremen zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Ein Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Unfallverursacher konnte jedoch auch nicht verhindert werden, sodass der Toyota des Unfallverursachers daraufhin auf den Toyota vor ihm, der von einem 36-Jährigen aus Delmenhorst gefahren wurde, aufgeschoben wurde.

Der 35-jährige Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen.

Insgesamt entstanden Sachschäden an allen beteiligten Fahrzeugen in Höhe von 14.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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