Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall in Wardenburg +++ Fahrer schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 25. Mai 2026 gegen 19:57 Uhr, verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Ammerländer Straße in Wardenburg schwer.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 67-Jährige aus Edewecht mit seinem Motorrad der Marke Honda die Ammerländer Straße in Richtung des Küstenkanals.

Als er dabei beabsichtigte nach links auf eine Hofauffahrt einzubiegen, blockierte sein Hinterreifen, das Motorrad rutschte weg und er stürzte dadurch allein beteiligt.

Der 67-Jährige zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Am Motorrad entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro.

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