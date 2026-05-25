Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch, Sachbeschädigungen im Kleingartenverein in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Im Tatzeitraum vom 23.05.2026, 15:00 Uhr auf den 24.05.2026, 18:15 Uhr kam es durch bisher unbekannter Täter zu zwei Sachbeschädigungen an Parzellen im Kleingartenverein "Sonnenblume e.V.".

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter 04731/2694-0 zu melden.

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